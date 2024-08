C’era una volta la mitica categoria tag team

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Ricordo ancora quando nacque la AEW. Nel primo anno di vita, in particolare, i fan di wrestling erano attratti dallatagche accoglieva alcune delle migliori coppie presenti nel mondo. Era un tratto distintivo molto importante poiché segnava una distanza siderale con la WWE, che sullanon ha mai mostrato particolare impegno. Cinque anni dopo la sensazione è che la AEW si sia appiattita su se stessa nella gestione della. Che, ogni tanto, tira fuori magari qualche perla. Ma la scrittura che le gravita attorno è molto pigra, tirata per le lunghe, ruota attorno sempre alle stesse coppie. Non è un caso che a All In ci siano in ballo per i titoli i Bucks (ancora!), gli FTR (ancora!), e gli Acclaimed (ancora!). Nel giro mancanogiovani, che diano una ventata d’aria fresca.