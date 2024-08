Caso Sinner il precedente di Stefano Agostini | l’ex ciclista sbotta!

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 21 agosto 2024) IlJannikcontinua a tenere banco. Il tennista italiano è stato trovato positivo a un controllo a uno steroide anabolizzante a marzo. La tesi della contaminazione involontaria e accidentale dal Clostebol contenuto in una pomata è stata ritenuta fondata e il numero uno al mondo non è stato squalificato. La notizia ha scatenato tante reazioni, soprattutto quella del. Il 35enne si è sfogato in un lungo messaggio Facebook. Il post di“Un episodio che ho cercato in diversi modi di rimuovere dalla mia vita, oggi, a distanza quasi di 11 anni esatti, torna vivido nella mia mente. Era il 21 agosto del 2013 quando ad un controllo antidoping a sorpresa risultai positivo per una quantità infinitesimale di una sostanza che non avevo mai sentito prima di allora.