Caserta porta a riparare il suo smartphone e il suo conto in banca viene svuotato | rubati 87mila euro

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Hato il suoin assistenza ma, mentre era convinta che le fossero risolti i problemi sul cellulare, si è vista sparire sul. Quattro persone, tra cui tecnici informatici, risultano formalmente indagati con le accuse di frode informatica, accesso abusivo ad un sistema informatico e ricettazione nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Napoli scaturita dalla denuncia della vittima. Parte dei soldierano già stati spesi per alcuni acquisti on line tra cui una Bmw X6. I quattro raggiunti da avviso di conclusione indagini sono tutti residenti trae provincia. La truffa della cittadina dell’Estpeo residente in Italia, secondo quanto ricostruito dal Corriere della Sera, sarebbe stata fatta nel giro di diverse settimane.