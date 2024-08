WWE | Punk-Mcintyre annunciato il nuovo match a Bash In Berlin

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 20 agosto 2024) CMè salito sul ring durante l’episodio del 19 agosto di RAW. Ha sottolineato il successo del Fanatics Fest a New York e ha notato che i fan sono venuti da tutto il mondo per vederlo.ha detto che ha ricevuto dei braccialetti, proprio come Drewha preso il suo. Ha detto cheera ossessionato da lui e così gli ha fatto il suo braccialetto. La sfida diha poi dichiarato che, a meno chenon fosse un pollo, si sarebbero scontrati in uno Strapal PLEInil 31 agosto. Ha detto che voleva lasciare adelle cicatrici indelebili.lo ha interrotto e ha detto ache stava pensando a cosa avesse fatto per averlo frustato così tanto la settimana scorsa. Ha accettato la sfida ma non voleva attendere oltre, voleva combatterein quel momento.