Vuelta 2024 tappa 5 | percorso favoriti e orari tv

(Di martedì 20 agosto 2024) Pico Villuercas, 20 agosto– Prima vera scrematura alladi Spagna nell’arrivo in salita di Pico Villuercas. Primoz Roglic ha messo il timbro sulla quartain uno sprint ristretto con il belga Lennert Van Eetvelt, che per poco non ha beffato lo sloveno commettendo però un errore sulla linea del traguardo, poi a seguire Joao Almeida ed Enric Mas. Bene Antonio Tiberi, giunto a 18” da Roglic su una salita con pendenze del 18% non troppo adatte alla sua corporatura. L’azzurro, top five al Giro, può dunque essere protagonista anche in questa. Distacchi comunque contenuti in classifica con Landa, Riccitello e Gall nel gruppetto dei primi, mentre a pagare sono stati Richard Carapaz e Adam Yates, giunti a 1’30” di distacco e apparsi sotto tono. La generale vede Roglic in testa con 8 secondi su Almeida, 32” su Mas e 38” su un ottimo Tiberi.