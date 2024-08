TTS FOOD | PROSSIMA TAPPA COLLEFERRO

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 20 agosto 2024) Con il Patrocinio del Comune, dal 13 al 15 settembre,si trasformerà anche in questa edizione nella capitale dello Street. E come nelle precedenti edizioni, sarà sempre Piazza Unitalsi (Piazzale della piscina comunale) ad ospitare la selezionatissima brigata di cuochi formata da professionisti dei fornelli, maestri delle braci, raffinati pasticceri e virtuosi di farine, pesce e molto altro ancora per un menù da far girare la testa. Un vero e proprio party per il palato. Uno sballo di gusto per grandi e piccini. 20 Street Chef del format più famoso d’Italia, molti di loro presenti sulla guida del Gambero Rosso a bordo dei loroTruck e Stand Cucina si sfideranno tra padelle e fornelli creando gustose ricette gourmet. Materie prime di qualità verranno trasformate come per magia, in modalità espressa, in vere e proprie eccellenze.