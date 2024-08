Thiago Motta non è Allegri | perché il mister ha già aperto una nuova era per la Juventus

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) La rivoluzione inizia prendendo un ragazzo della seconda squadra, Mbangula, 20enne belga di origini congolesi arrivato nel 2020 dall'Anderlecht per 390mila euro, e schierandolo titolare. E questo segna alla prima occasione tra i grandi, dopo un percorso in Under 17, Primavera e Next Gen, con un movimento da ala pura, di quelle che lasta cercando sul mercato: rientro e tiro, sfruttando le mezzelune a portare via l'uomo di Vlahovic e Yildiz, i due attaccanti scelti. E i discorsi sui giovani a cui manca esperienza? Spariti. Non bisogna più mandarli al prato? No, no, se sono buoni giocano.professava un calcio semplice e con i discorsi di cui sopra lo rendeva complesso.semplifica il calcio allenando la complessità.