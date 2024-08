Tasse finita la tregua estiva | dal 20 al 30 agosto 10 milioni di italiani devono pagare

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 20 agosto 2024) Dopo ladalleper via del Ferr, glisono attesi da una serie di scadenze concentrate nel giro di dieci giorni. Il 20sarà la data più critica, con oltre 119 adempimenti fiscali. Tra questi, spicca il versamento della terza rata con interessi dello 0,50% Irpef per chi ha iniziato i pagamenti dal primo luglio, mentre per coloro che hanno optato per l’avvio dei pagamenti dal 31 luglio, con interessi allo 0,18% scade il versamento della seconda rata. Leattendono gliIl Fisco torna a bussare alle porte dei contribuenti. Si calcola che tra il 20 e il 30, oltre 10didovranno effettuare dei versamenti.