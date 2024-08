Sinner positivo | cos’è il Clostebol Quali vantaggi dà alle prestazioni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) Roma, 20 agosto 2024 - Meno di un miliardesimo di grammo diha rischiato di mettere nei guai il tennista Jannik, e che se scagionato (per "assunzione inconsapevole") lascia un'ombra sul campione altoatesino dalla faccia pulita e dai modi gentili. Uno steroide anabolizzante derivato dal testosterone, segnalato come sostanza dopante, a cuiè risultatoa un metabolita della sostanza in due occasioni, il 10 e 18 marzo in occasione rispettivamente dei tornei di Indian Wells e Miami Open. MONTREAL, CANADA - AUGUST 10: Jannikof Italy reacts against Alejandro Tabilo of Chile in the Men's Singles third round match during Day Five of the ATP Masters 1000 National Bank Open at Stade IGA on August 10, 2024 in Montreal, Canada.