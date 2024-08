Negramaro back home – Ora so restare | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 20 agosto 2024)– Ora so: trama, cast (ospiti) e streaming delsu Rai 2 Questa sera, martedì 20 agosto 2024, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda– Ora sodocumentario sulla band salentina diretto da Giorgio Testi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama (anticipazioni) Dopo 20 anni di successi, itornano a casa, a Galatina, in Salento, doveè cominciato. Dopo aver riempito gli stadi e scalato le classifiche, Giuliano, Andro, Lele, Erma, Pupillo, Data sono pronti a fare un viaggio al contrario fino al centro della loro terra, dove la rock band è nata e cresciuta. La cantina dove suonavano, ora però si è trasformata in un aeroporto gremito di gente. E proprio là dove hanno imparato a volare alzando gli occhi al cielo e osservando gli aerei sopra le loro teste, adesso sanno e vogliono tornare.