Naufragio Palermo | superstite ' Mike Lynch era felice di avere organizzato viaggio in barca' **

(Di martedì 20 agosto 2024), 20 ago. (Adnkronos) - "avevaquesta vacanza con tanto entusiasmo, eradi averci tutti con lui in. Mai avremmo immaginato che sarebbe finita così. Siamo dei sopravvissuti". Lo ha raccontato Charlotte Golunsky, 35 anni, una delle superstiti del naufragio del veliero britannico, al direttore del Pronto soccorso dell'Ospedale dei Bambini di, Domenico Cipolla. La donna ha salvato nel naufragio la figlia di un anno, Sophie. Nella stanza con lei c'è anche il marito James Emslie di 35 anni, anche lui salvo. "La bambina ha riposato tutta la notte, ha dormito serena- racconta il medico - I genitori alternano momenti in cui sono fiduciosi ad altri in cui sono tristi per la sorte dei loro compagni didispersi".