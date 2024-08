Joe Biden in lacrime | America ti ho dato il meglio di me stesso

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 20 agosto 2024) “, ti hoildi me”, così Joedal palco di Chicago dopo che cessano i 4 minuti di applausi e standing ovation. Non capita spesso, a una convention, di assistere a episodi davvero storici. Il passaggio del testimone della campagna elettorale dialla sua vice Kamala Harris è stato uno di quei momenti. Su quel palcoavrebbe dovuto accettare la nomination per la rielezione: invece, l’ha ceduta dopo le pressioni del suo partito. Alla fine c’era tutta la famiglia dilà sopra: i figli Hunter e Ashley (lo ha presentato lei e il padre, commosso, ha dovuto asciugarsi leprima di parlare) e almeno sei nipoti, incluso il piccolo Beau Jr., che il presidente Usa ha preso per mano mentre usciva di scena. Kamala Harris e il marito Doug Emhoff li hanno raggiunti e abbracciati.