Indiana Jones e l’Antico cerchio il trailer con la data d’uscita all’Opening Night Live 2024

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 20 agosto 2024) Microsoft ha mostrato un nuovodi, annunciando inoltre contestualmente ladel nuovo gioco MachineGames, fissata nello specifico il 9 Dicembresu Xbox Series XS e PC. Come promesso appena qualche giorno fa da Geoff Keighley, il colosso americano ha colto la preziosa occasione rappresentata dper mostrare una nuova sequenza di gameplay del titolo, mostrando il celeberrimo archeologo alla prese ancora una volta con tanti pericoli ed avversità.è un gioco un’avventura in soggettiva per giocatore singolo che getta le sue radici in una storia ambientata tra gli eventi di I predatori dell’arca perduta e L’ultima crociata, ambientata nello specifico nell’anno 1937.