I tigli di via Firenze | Radici troppo pericolose Marciapiede distrutto Taglio atteso da tempo

(Di martedì 20 agosto 2024) Prato, 20 agosto 2024 – «I primidi viali ho visti nel 1955 o nel 1956. Ma c’erano già, quando arrivai: ricordo che all’epoca si diceva che li avesse piantati anni prima Mussolini, si figuri. Il problema vero è sorto solo dagli anni ‘80 in poi ed è via via peggiorato: ilè stato rifatto almeno tre volte, da allora". A ricordare come la questione dei "di via" tenga banco daè una residente di lungo corso, Carmela Urso. Ma sono anche altri i residenti che si dicono favorevole all’intervento che da lunedì prossimo porterà aldegli alberi della via e alla successive piantumazioni di alberature meno invasive. Nettamente contraria, lo ricordiamo, l’associazione ambientalista Atto Primo, che ha presentato un esposto contro l’intervento.