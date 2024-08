Forio d’Ischia | Abusi edilizi sull’isola Carabinieri denunciano 6 persone

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 20 agosto 2024)diseipervismoo: costruzioni non autorizzate in zone vincolate e ampliamenti illeciti di abitazioni e stabilimenti balneari Sono 6 ledenunciate daididurante un servizio antivismo. 4 sono coeredi e proprietari di un terreno in via Zaro. Dagli accertamenti effettuati dai militari, era stato costruito un fabbricato di 160 metri quadri destinato a diventare un appartamento. All’esterno tettoie di circa 70 mq. Tuttovo, senza alcuna autorizzazione e in area soggetta a vincoli sismici e ambientali.In via Montecorvo, invece, una donna dovrà rispondere di un ampliamento della sua abitazione di circa 54 mq e della realizzazione di un garage di 60 metri quadri. Anche in questo caso nessuna traccia di titoli autorizzativi.