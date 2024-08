Arriva lo smartphone pieghevole che costa meno di uno normale | gara ad accaparrarselo

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 20 agosto 2024) Con un prezzo inferiore rispetto a molti modelli non pieghevoli, questo modello potrebbe segnare l’inizio di una nuova era. Negli ultimi anni, il mercato degliha visto una crescita esponenziale nell’offerta di dispositivi pieghevoli, un settore che, fino a poco tempo fa, era riservato a pochi brand di fascia alta. Le caratteristiche innovative e il design rivoluzionario hanno attirato l’attenzione di molti, ma il prezzo elevato ha spesso rappresentato un ostacolo per una larga fetta di consumatori. È in arrivo uno dei modelli dipieghevoli più economici sul mercato (Foto YouTube Blackview) – cityrumors.itOggi, il panorama sta cambiando rapidamente. L’industria deglipieghevoli non è più dominata esclusivamente dai grandi marchi, e nuovi attori stanno entrando in gioco con proposte molto competitive.