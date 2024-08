Abbiamo paura di perdonare ma anche di essere perdonati

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 20 agosto 2024) Questo è un articolo del nuovo numero di Linkiesta Magazine L’età dell’insurrezione + New York Times Big Ideas in edicola a Milano e Roma e negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia. E ordinabile qui. Negli anni in cui ho fatto parte della Commissione per la verità e la riconciliazione del Sudafrica, sono giunta a una convinzione sorprendente che si è cristallizzata quando ho invitato la figlia di un’attivista anti-apartheid alla University of the Free State di Bloemfontein, presso cui ero professoressa emerita, per parlare del suo incontro con l’uomo che aveva ucciso sua madre. Marcia Khoza aveva cinque anni quando sua madre fu uccisa in un raid guidato da Eugene de Kock, l’ex capo delle operazioni segrete del governo dell’apartheid.