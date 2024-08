Una gaffe divertente dell' attore francese che ha confuso due parole dal suono e grafia simile | threesome e throuple

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 19 agosto 2024) Uscita lo scorso 15 agosto su Netflix, Emily in Paris 4 Parte 1 (cioè i primi 5 episodi; i restanti andranno online il 12 settembre), è ovviamente schizzata al primo posto tra le serie più viste/popolatia piattaforma. Creata da Darren Star, lo showrunner di Sex and the City, Emily gode di detrattori e fan in parti uguali. A ogni stagione le due frange si danno battaglia: assurda, superficiale, improbabile, contro leggera, spumosa, stilosa. “Emily in Paris 4”, il trailer italiano.