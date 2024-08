Trevisani | Pari Inter solo per due follie no allarmi Gioco da 65

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 19 agosto 2024)ha commentato il doppio pareggio delle due milanesi,e Milan. Il giornalista giudica ildei nerazzurri da 6,5. NESSUN ALLARME – Ospite negli studi di Sport Mediaset, Riccardoha parlato della prima uscita ufficiale die Milan: «Ci sono cose sia positive che negativa. L’, dove oggi siamo a dire che ha pareggiato col Genoa, ha giocato bene non riuscendo a vincere per due: quella di Yann Sommer e quella di Yann Aurel Bisseck. Non dico che ha giocato ai livelli dell’anno scorso, ma ha giocato da 6,5. Buona partita, il Genoa ha fatto la sua onesta partita e l’ha sbagliato cose mai viste. Non ho visto una situazione così negativa. Nel Milan, invece, ho vista una situazione molto negativa soprattutto nel primo tempo con alcuni giocatori fuori ruolo: da Saelemaekers terzino a Loftus-Cheek mediano.