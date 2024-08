Suicidi in carcere le detenute di Torino lanciano un appello al presidente Mattarella | Le soluzioni esistono il governo non vuole usarle

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) Numeri spaventosi diinquelli registrati nel 2024: “Siamo a 66di personee sette di guardie penitenziarie, che vuol dire che questa violenza e questo mondo sta soffocando tutti, non solo le persone. E la voce dei garanti e’ inascoltata”, a dirlo è Nicoletta Salvi, attivista del comitato Mamme in Piazza per la Libertà di Dissenso di, che da anni segue e ascolta le istanze dei detenuti deldiLorusso e Cutugno. Lettere, quelle che arrivano dalla sezione femminile, che raccontano di una situazione di sovraffollamento ormai cronica, ela richiesta di un intervento della politica per applicare una misura sistematica, ovvero la proposta di una liberta’ anticipata speciale a 75 giorni.