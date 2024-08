Serie A 2024 2025 | assemblea di Lega convocata per il 26 agosto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 19 agosto 2024) Lunedì 26si svolgerà la primadidall’inizio della stagione. La prima convocazione è alle ore 09.00 e la seconda alle 11.00. La riunione si terrà esclusivamente in videoconferenza. Gli argomenti trattati saranno diritti av per la stagionee le seguenti con la proposta di un pacchetto non esclusivo. Si parlerà di Scouting del Data Base del territorio globale, di linee guida e dei virtual advertising per le stagioni fino al 2029 e di diritti av internazionali per la stagionee le seguenti.diper il 26SportFace.