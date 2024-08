Sangiovannese Luci e ombre in questo pre campionato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 agosto 2024) Arezzo, 19 agosto 2024 – Lavori in corso. Laperde 3-2 con la Colligiana dell'ex Francesco Mocarelli nell'amichevole disputata ieri pomeriggio allo stadio Virgilio Fedini e suona indubbiamente qualche campanello di allarme in vista dell'avvio ufficiale della stagione. Il preazzurro è stato infatti decisamente deludente e serpeggia già un po' di malumore tra la tifoseria anche se, è bene ricordare, il calcio d'agosto non è veritiero. Ma ci sono decisamente piùchee soprattutto segnali che devono essere colti. Tra le problematiche emergono gli svarioni difensivi. Le tre reti dei valdelsani sono arrivate per altrettante disattenzioni e mister Bonura dovrà lavorare molto in quest'ottica. Ci sarà poi da capire se la società interverrà e in che modo per rinforzare la squadra, si parla del possibile arrivo di un centrocampista esperto.