Roma arrestato 49enne per spaccio | sequestrati oltre 35 kg di hashish

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 19 agosto 2024) L’uomo, fermato al Pigneto, nascondeva droga destinata al mercato della movida nei locali del Salario-Parioli. Un’operazione della Polizia di Stato del secondo distretto Salario-Parioli ha portato all’arresto di un, sospettato di detenzione ai fini didi sostanze stupefacenti. Durante un’indagine condotta nella zona del Pigneto, gli agenti hanno notato un uomo comportarsi in modo sospetto mentre entrava e usciva ripetutamente da un locale. Decisi a indagare, lo hanno fermato per un controllo. Il sospettato, undi origine marocchina, ha dichiarato di lavorare e dormire nel locale, di cui possedeva le chiavi. Durante la perquisizione dell’attività commerciale, i poliziotti hanno scoperto uno zaino contenente 24 panetti dinascosto dietro al bancone, e diverse bustine di droga già suddivisa in piccole quantità, per un totale di3,5 kg.