Roma 33enne arrestato per maltrattamenti e tentata estorsione ai danni dei genitori

(Di lunedì 19 agosto 2024) L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dai Carabinieri a seguito di una denuncia per violenze ripetute. I Carabinieri della Stazione diTor Bella Monaca hannoun, nato ae senza occupazione, con l’accusa diin famiglia eaidei suoi. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo l’intervento dei Carabinieri presso l’abitazione familiare in via San Biagio Platani, in seguito a una segnalazione al numero di emergenza 112. Secondo quanto riferito daidell’indagato, il padre di 66 anni di origine egiziana e la madre di 68 anni di origine marocchina, il figlio li sottoponeva a continue violenze fisiche e minacce di morte, spesso impugnando coltelli, al fine di ottenere denaro contante. Questi comportamenti si sono ripetuti anche in presenza dei Carabinieri intervenuti.