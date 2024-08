Pari per i bianconeri nel test contro la formazione dell’Urbania Sansepolcro ancora in rodaggio Armillei verso l’esordio in Coppa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) È finito intà (1-1, con reti nel finale) l’ultimoamichevole delprima degli impegni che contano. Sul rettangolo del Buitoni, ihanno affrontato l’Urbania, vecchia conoscenza ai tempi della Serie D e adesso, sempre dicategoria, che milita nell’Eccellenza marchigiana. Buono il responso a livello di gioco espresso, nonostante le assenze degli acciaccati Valori, Petricci e Mariotti, più Bruschi seduto in panchina. Il tecnicoha schierato come undici di partenza quello con Vassallo in porta quindi Del Siena, Merciari, Gorini, Tersini, Adreani, Quadroni, Gennaioli, Pasquali, Brizzi e Bartoccini.