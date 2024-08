Nutrire l’anima | il cibo è arte e anche ’incontro’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 agosto 2024) ASSISI - Palazzo Bernabei (foto), sede dei corsi dell’Università degli Studi di Perugia, ospita la summer school ": ilcome spazio d’e luogo di incontro tra culture e religioni". La scadenza per le domande di ammissione, da presentare esclusivamente online, sono le ore 13 del 21 agosto 2024. Si tratta di un’iniziativa del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione dell’Ateneo perugino, in collaborazione con "Fratello". Una tematica innovativa per l’ambito accademico che, per la prima volta, propone un corso dedicato all’esplorazione delnon solo come elemento nutritivo, macome veicolo di espressione artistica e dialogo interculturale e interreligioso.