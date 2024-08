Notti di Talento | meno uno | Dove nascono gli artisti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 agosto 2024)uno. Domani sera alle 21.30 il palco dei big della musica in piazza delle Baleari a Marina di Pisa ospita la finale didi, il contest musicale prodotto dall’associazione culturale Mediterranea Music di cui La Nazione è media partner esclusivo (direttoreco Stefano Bini e di produzione Michele Ammannati) e condotto da Ilaria Belli e Leonardo Ghelarducci. Dopo le cinque serate eliminatorie all’Eliopoli Summer di Calambrone,sono state selezionati una sessantina ditra cantanti e ballerini, in 18 sognano la vittoria. In palio anche premi speciali per la danza e per il canto. In quest’ultima categoria l’etichetta musicale Tnp di Pedro Lopez e Thomas Ciolino regalerà a chi vince la produzione e distribuzione di un brano inedito accompagnato da un videoclip realizzato dal videomaker Roberto Gabriele.