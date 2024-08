Napoli Lukaku…E un nome nuovo dal Belgio?

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 19 agosto 2024) Ile Romelu Lukaku: diu seguito le dichiarazioni di Vincenzo Sollitto, ex dirigente dell’Anderlecht, rilasciate a www.gonfialarete.com. “Ho lavorato molto con i calciatori belgi che poi hanno giocato, o giocano, in Serie A. Ho lavorato con il fratello di Lukaku, con Praet, con Dendoncker e con Soumarè. Con Jordan Lukaku ho lavorato all’Anderlecht, ma non con Romelu”. La famiglia Lukaku “Ho avuto, però, contatti con la famiglia e soprattutto con il padre. Posso dire che c’è un legame fortissimo tra Romelu e la sua famiglia, alla fine è il padre che gli fa da procuratore. È vero che ne ha cambiati tanti, ma chi comanda è il padre di Romelu. È una famiglia non pretenziosa, molto umile, ma su certe cose non transigono”.