Las Vegas pronto a ripartire | Non ci poniamo limiti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 agosto 2024) "Abbiamo costruito a mio avviso una squadra tosta, attaccata alla maglia e al territorio che rappresenta". E che vuole "dare noia" agli avversari, sul terreno di gioco, misurandosi con tutte le contendenti". E’ così che Albert Shehaj, confermatissimo tecnico de Las, ha descritto la rosa con cui il club vaianese prenderà parte alla Terza Categoria 2024/25. Una rosa presentata ufficialmente nei giorni scorsi, in attesa che venga ufficializzata la composizione del campionato. Shehaj (che avrà come vice Giulio Ghilardi, e Nicola Martorana e potrà contare su Giovanni Mangini come allenatore dei portieri) era arrivato la scorsa stagione in corso d’opera ed aveva condotto il gruppo sino all’ottavo posto finale nello scorso campionato di Terza.