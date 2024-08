Inside Out 2 diventa il film d’animazione con il maggior incasso al box office internazionale

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 19 agosto 2024)Out 2ilcon ilal boxSebbene le congratulazioni siano certamente d’obbligo per il fatto cheOut 2 siato ilPixar die il più grandedi tutti i tempi, ora è tra idisuccesso nella storia del medium, e questo merita un livello di ammirazione del tutto diverso. Nel suo 10° weekend di uscita, il blockbusterha superato una nuova pietra miliare che solo noveerano riusciti a raggiungere in precedenza. In questo modo, ha mantenuto un posto nella classifica dei primi 10di tutti i tempi al boxglobale e ha esteso il suo vantaggio sul secondo più grande successo dell’anno, Deadpool & Wolverine, nella classifica 2024.