Follia Dazn | la Serie A ti costa 120 euro in meno

(Di lunedì 19 agosto 2024), adesso che il campionato è ufficialmente entrato nel vivo, c’è qualcosa che devi sapere: sconto immediato, inutile indugiare. Una squadra di telecronisti, opinionisti e conduttori di tutto rispetto e un palinsesto sempre più carnoso.non ha lasciato nulla al caso, in vista dell’inizio del nuovo campionato, che ha avuto inizio proprio ieri con la trasferta dei campioni d’Italia a Genova. La tv on demand intende essere ancora una volta protagonista assoluta ed è per questo ha annunciato, nelle scorse ore, grosse novità. Sono 4 i piani di abbonamento adisponibili (LaPresse) – Ilveggente.itSaranno 4, nello specifico, i piani a disposizione di quanti intenderanno attivare, da qui in avanti, un abbonamento. Uno dei quali includerà, quest’anno, anche laBKT, motivo in più per fare il “grande passo”.