Claudia Cardinale | ecco com’è l’icona del cinema italiano a 86 anni

(Di lunedì 19 agosto 2024) In una carriera durata più di sessant’, l’enigmaticaha illuminato lo schermo con la sua presenza mozzafiato. Non progettando di diventare una delle attrici più grandi dell’età dell’oro del, laha seguito il percorso verso la celebrità, spesso lastricato da traumi. Sopravvissuta ai giganti di Hollywood ormai defunti con cui un tempo condivideva lo schermo, e ancora alla grande a 86, dice che “ilmi ha salvato la vita”. per saperne di più su questa straordinaria attrice e cosa sta facendo oggi! Attrice iconica,ha lasciato un segno indelebile nele internazionale. Il suo talento, la sua bellezza e la sua versatilità le hanno permesso di interpretare un’ampia gamma di personaggi complessi e memorabili nel corso della sua carriera.