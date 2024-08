Calciomercato Napoli oggi summit De Laurentiis – Conte | la situazione dopo il disastro di Verona

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 19 agosto 2024)di mercato trae De. Focus sulle trattative in uscita che bloccano il mercato. I dettagli dell’incontro. CALCIO– Come avrà reagito il presidente Aurelio Dealla pesante sconfitta contro il? Ieri il numero uno della SSCera assente al Bentegodi – fa sapere Il Mattino – ma in tribuna c’era il vice presidente Edoardo Deè una giornata importante perché verrà fatto un punto dellatra il presidente ed Antoniotra De3 0– Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino,è in programma un vertice tra Aurelio Deed Antonio. “Ilera già stato programmato prima dell’esito del match di ieri pomeriggio”, si legge sul quotidiano.