Aperti quando tutti sono in ferie | Meno personale ma il lavoro c’è Un servizio a residenti e turisti

(Di lunedì 19 agosto 2024) "Rimanerela settimana di Ferragosto vuol dire offrire un, è bello accogliere a braccia aperte i". Questo il pensiero comune di molti dei negozianti del centro storico di Macerata, che hanno deciso di spalancare le porte dei loro esercizi commerciali anche nei giorni subito dopo Ferragosto, pronti a servire maceratesi rimasti in città ein arrivo da fuori regione e non solo. "In questi giorni ilnon è mancato – spiega Alberta Tognetti del negozio Talmone, in corso della Repubblica –. Ilè ridotto, ma vediamo tanto interesse per il nostro negozio. Abbiamo capito che rimanere attivi nel periodo di agosto conviene, offriamo servizi per i matrimoni di fine estate e iniziamo già con gli eventi di settembre e ottobre". Qualche passo più avanti, luci accese anche a La bottega del libro.