Andrea Delogu torna a parlare del doloroso divorzio | Sentivo di aver fallito

Leggi tutta la notizia su bollicinevip

(Di lunedì 19 agosto 2024) Nuove rivelazioni disul, la conduttrice era devastata Periodo difficilissimo dopo la rottura con l’ex marito, cosa ha dettosulSono passati anni dalla fine del suo matrimonio con Francesco Montanari e col tempoè riuscita a voltare pagina, all’inizio però per lei non è stato affatto semplice ritrovare se stessa e andare avanti.e Francesco Montanari Oggi è davvero serena e felice, ha anche ritrovato l’amore, dopo la rottura con l’ex marito però era devastata. In una recente intervista concessa al Corriere della Sera la conduttrice èta adi quele difficile periodo dicendo: “Quando ho divorziato ho avuto un periodo complicato.di, non sapevo che sarebbe stato del mio futuro perché quella finita era una storia in cui credevo.