A Milano sarà più difficile aprire bar e ristoranti | arriva il nuovo regolamento anti movida

(Di lunedì 19 agosto 2024)unbar, ristorante o locale notturno apiù. Lunedì 19 agosto entra in vigore ilper la disciplina dei pubblici esercizi approvato il 6 maggio scorso dal Consiglio comunale con l'obiettivo di ridurre laselvaggia in città, il sovraffollamento di locali in alcuni quartieri e, più in generale, di tutelare il benessere dei residenti. L’amministrazione ha selezionato nove zone dovepiù complicato chiedere le licenze. Dove si potrannolocali e bar Si tratta delle aree Nolo-Padova, Lazzaretto-Melzo, corso XII Marzo, Bligny-porta Romana, Ticinese, Darsena-porta Genova, Sarpi-Arco della Pace, corso Como-Garibaldi e Isola. All’interno delle macro aree ci saranno 38 strade "zone rosse" dove potrannosolo ed esclusivamente locali diurni.