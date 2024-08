Una storia intensa e commovente sull' adolescenza e i pregiudizi che resistono in molte società Al cinema del 22 agosto

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 18 agosto 2024) Roma, 16 ago. (askanews) – Dopo aver vinto il premio per la Migliore Sceneggiatura (di Sakamoto Yuji) al Festival di Cannes, arriva nelle sale italiane dal 22L’innocenza di Kore-Eda Hirokazu, regista giapponese molto amatoa Croisette, già vincitore, infatti, della Palma d’oro con Un affare di famiglia e del premio della Giuria con Father and Son. Giappone, riti e miti guarda le foto L’innocenza è un film delicato e sensibile che racconta dell’undicenne Minato che vive con la madre vedova e all’improvviso inizia a comportarsi in modo strano.