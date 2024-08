Uffizi proseguono le aperture serali straordinarie del martedì sera

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 18 agosto 2024) Firenze, 18 agosto 2024 - Il 20 agosto, come tutti i, fino al 17 dicembre di quest’anno, la Galleria delle Statue e delle Pitture resterà accessibile di, offrendo ai visitatori l’esperienza magica dei capolavori dell’arte da ammirare nella luce del tramonto. In queste occasioni l’orario di apertura del museo si allungherà dalle 18,30 (orario ordinario di chiusura) alle 22,00 (con ultimo ingresso consentito alle 20,30). Le operazioni di chiusura della Galleria inizieranno alle ore 21,30. Informazioni su tariffe e prenotazioni..Dal mese di maggio in poi si potrà entrare al museo semplicemente mostrando un QR Code sul cellulare.