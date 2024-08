Tutti licenziati Re Carlo una mossa estrema per cacciare di casa il fratello Andrea

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) Una, quella di Re, perilminore, il principe, dal Royal Lodge che appartiene alla famiglia reale e in cui tutt'ora dimora. Il sovrano infatti ha licenziato tutte le guardie di sicurezza di. Una bomba. Un altro terremoto nella famiglia reale, di cui dà conto il tabloid The Sun, che cita fonti anonime. "Il principeè ancora una volta sotto pressione affinché lasci Royal Lodge dopo che il re ha licenziato la sua squadra di sicurezza composta da dieci persone", riferisce la fonte al giornale britannico. Secondo il Sun, il sovrano da tempo sta cercando di costringere ilminore a lasciare la villa in cui vive ancora con la sua ex moglie, Sarah Ferguson. Una circostanza nota a, non solo nel Regno Unito.