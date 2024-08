San Candido sangue nel paese di Sinner | Almeno un morto restate in casa Caccia all' uomo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) Tragedia,e morte la scorsa notte a San, in Alto Adige, il paesino da cui arriva Jannikuna persona è stata uccisa all'interno della propria abitazione. La vittima sarebbe una donna, ma non è escluso che ci siano altre persone coinvolte. "Potrebbe esserci una seconda vittima", fanno sapere gli inquirenti. Al momento è in corso una vasta operazione per assicurare il responsabile dell'omicidio alla giustizia, con la Protezione Civile che ha diramato un avviso via radio invitando i residenti della zona a rimanere all'interno delle proprie case. Al momento, le informazioni disponibili sull'accaduto sono ancora limitate. L'omicidio è avvenuto in un appartamento situato in un condominio della cittadina, e si ipotizza che possa trattarsi di un dramma familiare.