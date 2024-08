Ostia arrestato 27enne per spaccio di droga

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 18 agosto 2024), arresto,, Polizia, Roma, Lazio – Operazione della Polizia di Roma con l’ausilio dell’unità cinofila. Roma – Gli agenti del X Distretto Lido di Roma, in collaborazione con la Squadra Cinofili, hannounitaliano perdi. Grazie al fiuto di un cane anti, i poliziotti sono riusciti a localizzare la cantina collegata all’appartamento del sospettato. Il cane ha immediatamente puntato l’area delle cantine, concentrandosi in particolare su quella associata all’appartamento del. Successivamente, l’attenzione si è spostata verso l’abitazione stessa, situata al piano superiore. Durante la perquisizione dell’appartamento, dove in quel momento erano presenti solo la moglie e la figlia dell’uomo, gli agenti hanno trovato le chiavi della cantina.