LIVE Vuelta a España 2024 tappa di oggi in DIRETTA | 60 km al traguardo gruppo a 1’40 dalla fuga

(Di domenica 18 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.01 60 km al. 16.59 Scende sotto i 2? il ritardo delda Maté e Ruiz. 16.55 Terminato lo strappo, adesso ilsi dirige verso lo sprint intermedio di Alcobaça. 16.52 Sempre di 2’40” circa il distacco che divide la coppia di testa dal. 16.47 Alpecin e Team Visma a fare l’andatura nelin questa fase. 16.44 Adesso il tracciato presenta un breve strappo, per una pendenza media del 5%. 16.42 70 km all’arrivo. 16.40 Ecco le immagini dell’ingresso a Caldes de Rainha. The peloton passed through the beautiful town of Caldas de Rainha, hometown of @JooAlmeida98. A special day for the Portuguese! El pelotón ha pasado por la preciosa ciudad de Caldas de Rainha, ciudad natal de @JooAlmeida98. ¡Día especial para el portugués!#La24 pic.twitter.com/oIbyCu7m8l — La(@la) August 18,16.