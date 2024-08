Innovazioni Nissan sperimenta la vernice refrigerante per auto

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 18 agosto 2024)stando unainnovativa perche contribuisce a ridurre la temperatura interna del veicolo durante l’estate, diminuendo così il consumo energetico necessario per il climatizzatore. Questaè stata sviluppata in collaborazione con Radi-Cool, un’azienda specializzata in prodotti per il raffreddamento radiante, e contiene metamateriali compositi sintetici con proprietà uniche non presenti in natura. Nel novembre 2023,ha avviato un test di 12 mesi presso l’Aeroporto Internazionale di Tokyo Haneda. In collaborazione con Japan Airport Terminal Co., Ltd., Radi-Cool Japan e il servizio aeroportuale di All Nippon Airways (ANA), laè stata applicata a un veicoloNV100 utilizzato da ANA.