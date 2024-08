Cagliari Nicola | Bravi a giocare con coraggio e idee

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 18 agosto 2024) “Non so se ilè promosso, ma la squadra ha dimostrato di volersila partita con. Nessuna squadra è al top, ma oggi era un test importante sotto tanti punti di vista e bisognava esserea interpretare il match”. Lo ha detto l’allenatore del, Davidedopo il pareggio per 0-0 contro la Roma. “La squadra ha il piacere di stare insieme e di lavorare – ha spiegato il tecnico a Dazn -. Abbiamo lavorato su di noi, sapendo che per arrivare a conquistare l’obiettivo dobbiamo trovare la nostra identità, lavorando in questa direzione. La squadra mi è piaciuta, non ha mai perso lo spirito di volersi dare una mano e non abbiamo mai rinunciato a credere di poter segnare”.