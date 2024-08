Balli di popolo nelle notti di mezza estate | gesti sacri e rituali di un’appartenenza tutta italica

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 18 agosto 2024) C’è un Italia dove il tempo si ferma, qualche giorno ad agosto. È un’Italia distante anni luce dalle polemiche olimpiche parigine; e non si danna per capire se i successi sportivi siano ascrivibili a fenomeni migratori. Non si rovina i pranzi perché il clima è meno prevedibile del passato e non scruta in malo modo chi non vota come vorrebbe il mainstream. Quest’Italia lavora undici mesi l’anno e il dodicesimo torna ai paesi che furono dei propri avi come per un richiamo ancestrale. Dalle grandi città come da regioni lontane ci si ritrova per la festa del Santo patrono, devoti e non, a riallacciare quel filo che la modernità vorrebbe tranciare di netto. Parenti lontani che di fronte ad una promessa di sangue e di suolo, si riuniscono per il pranzo di ferragosto come fosse un rito liturgico. E di riti e di miti queste feste sono impregnate fino al midollo.