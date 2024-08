Temporali e nubifragi Sottocorona non ha dubbi | il ribaltone d' agosto

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 17 agosto 2024) I giorni delmeteo: le previsioni del tempo di Paoloper La7, sabato 17, non lasciano spazio a: siamo nel vivo di un peggioramento le cui avvisaglie localmente le stiamo già vivendo sul nostro paese. Il tempo è già instabile in Sardegna e in alcune aree del centro nord, ma da domentica 18avremo l'ingresso di un flusso atlantico: la perturbazione porterà precipitazioni e un crollo delle temperature generalizzato su tutta l'Italia. Il tempo previsto per sabato 17vede possibilisulle Alpi tra Valle d'Aosta e Piemonte, nel pomeriggio-sera peggiora su gran parte del nord-ovest conanche intensi e qualche fenomeno tra Lombardia ed Emilia Romagna. Al Centro irregolarmente nuvoloso con qualche pioggia o temporale possibile già dal mattino.