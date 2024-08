Spazio | lanciato Iperdrone 0 il satellite-fattorino totalmente Made in Italy

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 17 agosto 2024) E’ uno specialedello, ilitaliano progettato per lavorare in orbita e riportare carichi a Terra, rientrando in modo sicuro. Si chiama.0 ed è statonella notte dalla base militare californiana di Vandenberg con un razzo Falcon 9 di SpaceX, a bordo della missione americana Transporter-11. La sua traiettoria è stata seguita anche dal centro spaziale italiano ‘Luigi Broglio’ di Malindi in Kenya. Ilè stato ideato, finanziato e coordinato dall’Agenzia Spaziale Italiana, attraverso un raggruppamento d’imprese italiane costituito da Cira, Tyvak International e Kayser Italia. Ilè il primo del programmadell’Asi e dovrà condurre operazioni intorno a un punto virtuale, acquisendo immagini che dimostrino la capacità di fare ispezioni e di eseguire una manovra propedeutica al rientro.