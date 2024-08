Spaccate alle auto nel parcheggio del Goisis il Comune attiva i passaggi di controllo dei ‘vigilantes’

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 17 agosto 2024) Bergamo. Il fenomeno delleè ormai tristemente diffuso in tutta Bergamo, tanto che le segnalazioni sono ormai all’ordine del giorno: numerose in particolare giungono dai clienti dell’estivo del parco, all’ingresso del quartiere di Monterosso, in prossimità della rotonda che porta allo stadio. Per provare a risolvere il problema ilha rispostondo, a partire da Ferragosto, iindeiper tenere monitorata costantemente la zona. A rendere possibile ciò è la convenzione che la polizia locale ha stipulato l’Associazione Nazionale Carabinieri, di cui fanno parte volontari e diversi ex membri dell’arma che oggi sono in pensione.