Sophia Loren a Los Angeles l’omaggio per celebrare i 90 anni della diva di Napoli

(Di sabato 17 agosto 2024) Il prossimo 20 settembrecompirà 90e, per l’occasione, l’Academy of Motion Pictures ha promosso una serie di iniziative. Dal 7 al 30 novembre, infatti, l’istituzione cinematografica statunitense ospiterà nel proprio museo una retrospettiva dedicata alla “di”.ha contribuito a scrivere la storia del grande schermo, grazie alle sue memorabili interpretazioni. Nel 1962, grazie alla sua performance nei pdi Cesira ne La ciociara di Vittorio De Sica, è divenuta la prima interprete a conquistare un Premio Oscar come Miglior Attrice in un ruolo principale, per un film in lingua non inglese. Grazie a una sconfinata carriera, che attraversa ben otto decenni, Sofia Costanza Brigida Villani Scicolone è divenuta una delle interpreti più importanti e celebrate di sempre.