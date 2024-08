Roba da brividi Matthew Perry le parole choc dell’amato Chandler di Friends prima di morire

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 17 agosto 2024) Cinque persone che avrebbero fornito illecitamente della ketamina alla star di “, nel tentativo di sfruttarne la tossicodipendenza a scopo di lucro, sono state accusate della morte dell’attore per overdose, avvenuto nell’ottobre scorso nella casa di Los Angeles., che ha interpretatoBing nella sitcom televisiva di successo dal 1994 al 2004, è stato trovato privo di sensi nella sua piscina. Aveva 54 anni. L’autopsia ha consentito di accertare che la causa della sua morte erano “gli effetti acuti della ketamina“, una droga controllata che l’attore, tossicodipendente in via di guarigione, stava assumendo come parte di una terapia supervisionata. Un decesso che ha sconvolto i fan dell’amata serie tv degli anni Novanta. “Ora dobbiamo dirlo”., dopo la morte i colleghi dicommuovono il pubblico “Fammene una dose grande”.